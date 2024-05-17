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Антисептик для рук тм "AROMA KRAINA" Антисептический комплексЦены в аптеках

Антисептик для рук тм "AROMA KRAINA" Антисептический комплекс флакон 50 мл, №1 - Львов (839826) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
39,57
Экономия: -0,16 грн
39,41 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (2)
57,05 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
56,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
39,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (2)
39,56
Экономия: -0,60 грн
38,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
56,94 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
56,99
Экономия: -0,77 грн
56,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1-А
Всего: упаковка (3)
56,93
Экономия: -0,59 грн
56,34 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевская, 8
Всего: упаковка (1)
56,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (2)
56,86
Экономия: -0,42 грн
56,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (2)
39,56
Экономия: -0,30 грн
39,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (1)
39,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (2)
56,57
Экономия: -0,41 грн
56,16 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
Всего: упаковка (1)
39,33 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 75
Всего: упаковка (2)
57,01 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 1
Всего: упаковка (2)
39,34
Экономия: -0,17 грн
39,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 4
Всего: упаковка (1)
39,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Героев Украины, 8
Всего: упаковка (1)
39,43
Экономия: -0,34 грн
39,09 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Сивецкая, 1
Всего: упаковка (3)
39,49
Экономия: -0,21 грн
39,28 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Коновальца, 13
Всего: упаковка (2)
39,66 грн