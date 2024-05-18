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Батончик с какао "Dr.Smak" в шоколадной глазуре 40 г, №1 - Запорожье (839901) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (11)
22,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (11)
22,91 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (10)
22,97 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (12)
23,14 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (11)
23,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (10)
22,99 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (10)
22,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (11)
23,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (12)
23,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (9)
22,99 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (24)
22,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (6)
23,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (10)
23,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (10)
22,92 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (21)
22,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (8)
23,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (12)
23,14 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
Всего: упаковка (12)
22,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (12)
22,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (9)
23,16 грн