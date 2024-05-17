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Батончик с какао "Dr.Smak" в шоколадной глазуре 40 г, №1 - Одесса (839901) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (7)
23,06 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (14)
23,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (12)
23,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (22)
22,93 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (12)
23,19 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (23)
22,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (12)
22,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (9)
23,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (16)
23,19 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (7)
22,94 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (12)
23,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (17)
22,98 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (10)
23,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (10)
22,98 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (20)
22,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (12)
23,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (18)
22,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (8)
23,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (11)
23,02 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (12)
23,04 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (7)
23,17 грн