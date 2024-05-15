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Батончик с какао "Dr.Smak" в шоколадной глазуре 40 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (839901) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (24)
22,95 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (15)
22,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (7)
22,94 грн
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (11)
23,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (3)
23,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (8)
23,04 грн
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (31)
22,92 грн
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (12)
22,95 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (7)
23,10 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (12)
23,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (10)
22,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (12)
23,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (9)
22,98 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (14)
23,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (8)
22,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (11)
22,91 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (12)
22,97 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (12)
23,18 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (12)
22,97 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (12)
22,97 грн