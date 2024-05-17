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А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г - Одесса (839918) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
226,27 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
226,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
227,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
198,67
Экономия: -5,99 грн
192,68 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (2)
225,48 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
244,95
Экономия: -48,95 грн
196,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Зодчих, 2
Всего: упаковка (1)
267,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (1)
267,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
244,95
Экономия: -48,95 грн
196,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
248,03 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 58-Г
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (4)
266,80
Экономия: -53,35 грн
213,45 грн