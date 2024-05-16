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А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г - Львов (839918) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
185,74
Экономия: -9,11 грн
176,63 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 32 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 92-Г
Всего: упаковка (1)
267,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 32 мин
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 7
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
240,36 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 32 мин
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (1)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 32 мин
Винница, ул. Зодчих, 2
Всего: упаковка (1)
267,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 32 мин
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
266,80
Экономия: -53,35 грн
213,45 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 50
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 58-Г
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Всего: упаковка (1)
244,95
Экономия: -48,95 грн
196,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
221,55
Экономия: -44,30 грн
177,25 грн