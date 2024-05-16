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SVR топиалис гель для лица и тела успокаивающий увлажняющий, круглосуточно защищающий от сухости кожи 200 мл - Киев (839782) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
346,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
349,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
346,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
347,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (5)
346,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирпы Георгия, 2-Б
Всего: упаковка (1)
324,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
345,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
323,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (2)
344,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
Всего: упаковка (1)
348,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (2)
326,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 47-А
Всего: упаковка (1)
348,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
346,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
345,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 45
Всего: упаковка (1)
348,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
Всего: упаковка (2)
348,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
Всего: упаковка (1)
322,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (1)
348,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 73/1
Всего: упаковка (2)
324,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (1)
348,54 грн