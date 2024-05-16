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SVR топиалис гель для лица и тела успокаивающий увлажняющий, круглосуточно защищающий от сухости кожи 1000 мл - Киев (839781) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
877,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирпы Георгия, 2-Б
Всего: упаковка (1)
877,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
878,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 7
Всего: упаковка (1)
882,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
882,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лесной, 23
Всего: упаковка (3)
872,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 89-А
Всего: упаковка (1)
877,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
877,76 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 31/1
Всего: упаковка (1)
878,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
879,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
883,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
882,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
Всего: упаковка (1)
880,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
877,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Юрченко, 3
Всего: упаковка (2)
878,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (1)
875,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
875,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1)
884,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
875,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (2)
872,36 грн