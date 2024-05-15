К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Харьков, просп. Героев Харькова, 274 Всего: упаковка (2) 292,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, м-н 1-й, 28 Всего: упаковка (1) 292,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А Всего: упаковка (1) 292,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Д Всего: упаковка (3) 292,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Терновка, ул. Харьковская, 26 Всего: упаковка (1) 292,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, ул. Независимости, 166 Всего: упаковка (1) 292,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/3 Всего: упаковка (2) 292,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Царичанка, ул. Первомайская, 2 Всего: упаковка (2) 292,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Слобожанское, ул. Сухомлинского Василия, 44 Всего: упаковка (3) 292,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17 Всего: упаковка (4) 292,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Калиновая, 3 Всего: упаковка (1) 292,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2 Всего: упаковка (2) 292,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Днепр, пл. Вокзальная, 1 Всего: упаковка (1) 292,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8 Всего: упаковка (1) 292,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Науки, 171 Всего: упаковка (2) 292,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Каменское, бульв. Строителей, 17-В Всего: упаковка (1) 292,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119 Всего: упаковка (2) 292,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74 Всего: упаковка (3) 299,99 Экономия: -7,99 грн 292,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 29/35 Всего: упаковка (1) 292,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лубны, просп. Владимирский, 42/1 Всего: упаковка (4) 292,00 грн Забронировать