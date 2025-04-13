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Зубная паста жидкая эмаль (Liquid enamel toothpaste)
Зубная паста жидкая эмаль (Liquid enamel toothpaste)
Киев
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Доступно в 8 аптеках в Киев
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
APACARE РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИДКАЯ ЭМАЛЬ 75 мл №1
Cumdente GmbH
261,90
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется через 55 мин
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
APACARE РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИДКАЯ ЭМАЛЬ 75 мл №1
Cumdente GmbH
285,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
APACARE РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИДКАЯ ЭМАЛЬ 75 мл №1
Cumdente GmbH
285,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
APACARE РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИДКАЯ ЭМАЛЬ 75 мл №1
Cumdente GmbH
285,00
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
APACARE РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИДКАЯ ЭМАЛЬ 75 мл №1
Cumdente GmbH
285,00
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
APACARE РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИДКАЯ ЭМАЛЬ 75 мл №1
Cumdente GmbH
285,00
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
APACARE РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИДКАЯ ЭМАЛЬ 75 мл №1
Cumdente GmbH
261,90
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.1 км
APACARE РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИДКАЯ ЭМАЛЬ 75 мл №1
Cumdente GmbH
285,00
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Капитановка, ул. Соборная, 6
23.5 км
APACARE РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИДКАЯ ЭМАЛЬ 75 мл №1
Cumdente GmbH
342,00
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 16
367.0 км
APACARE РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИДКАЯ ЭМАЛЬ 75 мл №1
Cumdente GmbH
402,00
грн
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Элитфарм
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
441.6 км
APACARE РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИДКАЯ ЭМАЛЬ 75 мл №1
Cumdente GmbH
297,00
Экономия при брони:
-41,00 грн
256,00
грн
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