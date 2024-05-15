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LACTOVIT молочко для тела Lactourea 400 мл - Харьков (835265) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
220,80 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
221,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
220,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
222,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
220,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
231,95 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
232,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
222,34 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
221,84 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
223,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
221,54 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
221,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
231,90 грн