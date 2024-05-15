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LACTOVIT молочко для тела Lacto-oil 400 мл - Харьков (835263) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
234,63 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
232,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
233,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
221,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
222,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
232,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
233,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
222,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
222,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
221,54 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
221,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
232,79 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 29-Г
Всего: упаковка (1)
222,30 грн
Дешево
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (1)
220,46 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 3-й, 39
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 28
Всего: упаковка (3)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 23
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 64-Б
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев ОУН, 26
Всего: упаковка (2)
298,00 грн