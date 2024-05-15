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LACTOVIT молочко для тела Instant 400 мл - Днепр (Днепропетровск) (835260) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (6)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (7)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 12-Б
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (6)
298,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 6
Всего: упаковка (4)
298,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (7)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (3)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (6)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (5)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Сухомлинского Василия, 44
Всего: упаковка (6)
298,00 грн