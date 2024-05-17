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LACTOVIT молочко для тела Activit 400 мл - Запорожье (835257) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (3)
298,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (3)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (2)
298,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (2)
298,00 грн