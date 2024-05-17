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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЭТИАКСИЛ) спрей для ног 100 мл 48 часов - Запорожье (894522) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
358,41
Экономия: -17,78 грн
340,63 грн
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Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
405,57 грн
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Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
388,23 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
363,00 грн
В других городах:
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Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
402,79
Экономия: -50,23 грн
352,56 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
376,38
Экономия: -40,86 грн
335,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (2)
374,21
Экономия: -38,00 грн
336,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
383,50
Экономия: -48,12 грн
335,38 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
425,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
365,93
Экономия: -31,68 грн
334,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
407,29
Экономия: -65,07 грн
342,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
392,54
Экономия: -27,07 грн
365,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (1)
390,62
Экономия: -48,19 грн
342,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
Всего: упаковка (1)
386,18
Экономия: -25,15 грн
361,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
Всего: упаковка (1)
378,60
Экономия: -42,39 грн
336,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
389,93
Экономия: -54,64 грн
335,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
370,34
Экономия: -30,14 грн
340,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
Всего: упаковка (1)
416,14
Экономия: -44,68 грн
371,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (1)
385,85
Экономия: -43,94 грн
341,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
404,36
Экономия: -71,24 грн
333,12 грн