Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ногАНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЭТИАКСИЛ)Цены в аптеках

АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЭТИАКСИЛ) спрей для ног 100 мл 48 часов - Киев (894522) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
415,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
437,09
Экономия: -77,41 грн
359,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
368,57
Экономия: -25,45 грн
343,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
426,23
Экономия: -58,06 грн
368,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
384,60
Экономия: -41,72 грн
342,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
417,38
Экономия: -56,99 грн
360,39 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
449,12
Экономия: -81,59 грн
367,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
407,01
Экономия: -75,14 грн
331,87 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
431,12
Экономия: -62,95 грн
368,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
401,26
Экономия: -65,53 грн
335,73 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
427,72
Экономия: -67,26 грн
360,46 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (5)
412,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (1)
399,44
Экономия: -38,92 грн
360,52 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (1)
388,61
Экономия: -45,73 грн
342,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
386,17 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
383,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
388,21
Экономия: -30,52 грн
357,69 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
394,08
Экономия: -56,47 грн
337,61 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (2)
415,60
Экономия: -48,88 грн
366,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
389,54
Экономия: -50,71 грн
338,83 грн