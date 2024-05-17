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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЭТИАКСИЛ) Lotion Normal 100 мл для рук и ног - Одесса (894516) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
643,70 грн
Верона
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (1)
643,70 грн
Шампань
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
Всего: упаковка (1)
643,70 грн
Эвита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Левитана, 79
Всего: упаковка (1)
643,70 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (2)
643,70 грн
Ульяна
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Открыто Закроется в 23:00
Черноморск, просп. Мира, 22-В
Всего: упаковка (1)
643,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (2)
508,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
574,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 113
Всего: упаковка (1)
504,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Шпола, ул. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
508,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
567,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (2)
579,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
576,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
Всего: упаковка (1)
532,01
Экономия: -25,09 грн
506,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Пастеровская, 106/3
Всего: упаковка (1)
539,92
Экономия: -57,02 грн
482,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
Всего: упаковка (1)
572,27
Экономия: -58,74 грн
513,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
547,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
Всего: упаковка (1)
508,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
564,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Глобино, ул. Виноградная, 11
Всего: упаковка (2)
567,76 грн