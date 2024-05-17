Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ногАНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЭТИАКСИЛ)Цены в аптеках

АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЭТИАКСИЛ) аэрозоль 150 мл MEN, 48 часов - Одесса (894503) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
303,12 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
340,62 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
Всего: упаковка (1)
361,50 грн
Виола
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
408,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (2)
361,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (1)
340,94 грн
В других городах:
Анкор
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 11
Всего: упаковка (1)
408,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Б
Всего: упаковка (1)
340,93 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
Всего: упаковка (1)
340,93 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 355/4
Всего: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Кострова Давида, 77
Всего: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12
Всего: упаковка (1)
340,94 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
412,00
Экономия: -68,00 грн
344,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А
Всего: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
Всего: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
340,94 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
Всего: упаковка (1)
426,99
Экономия: -79,23 грн
347,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (1)
361,50 грн