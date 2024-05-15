К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Первомайский, м-н 3-й, 39 Всего: упаковка (3) 215,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, м-н 1-й, 28 Всего: упаковка (2) 215,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, м-н 1-й, 23 Всего: упаковка (2) 215,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Соборности, 64-Б Всего: упаковка (2) 215,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А Всего: упаковка (2) 215,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Сенная, 32 Всего: упаковка (1) 215,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Героев ОУН, 26 Всего: упаковка (2) 215,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Д Всего: упаковка (2) 215,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкасское, ул. Лесная, 9-Б Всего: упаковка (2) 215,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Терновка, ул. Харьковская, 26 Всего: упаковка (2) 215,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, ул. Независимости, 166 Всего: упаковка (3) 215,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 40-А Всего: упаковка (2) 215,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б Всего: упаковка (2) 215,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, ул. Преображенская, 5/63 Всего: упаковка (1) 215,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/3 Всего: упаковка (1) 215,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Петропавловка, ул. Соборная, 19 Всего: упаковка (1) 215,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Царичанка, ул. Первомайская, 2 Всего: упаковка (4) 215,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Подгородное, ул. Шоссейная, 74 Всего: упаковка (1) 215,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Подгородное, ул. Центральная, 2 Всего: упаковка (2) 215,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Слобожанское, ул. Сухомлинского Василия, 44 Всего: упаковка (2) 215,00 грн Забронировать