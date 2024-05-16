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LACTOVIT гель для душа Activit 600 мл - Львов (835252) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
215,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (5)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (5)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Патона, 37
Всего: упаковка (3)
215,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (7)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 68
Всего: упаковка (2)
215,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Мостиска, пл. Рынок, 7
Всего: упаковка (7)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 3
Всего: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/10
Всего: упаковка (1)
215,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (3)
215,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 48
Всего: упаковка (1)
215,00 грн