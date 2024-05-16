Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства для ванны и душаLACTOVIT гель для душаЦены в аптеках

LACTOVIT гель для душа "lactourea10" 300 мл - Киев (835243) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (6)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 55
Всего: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
Всего: упаковка (2)
155,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 21
Всего: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 107
Всего: упаковка (2)
155,00 грн