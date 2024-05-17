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АВЕН ТОЛЕРАНС КОНТРОЛ БАЛЬЗАМ 40 мл - Одесса (764396) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
708,63
Экономия: -42,31 грн
666,32 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (1)
866,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
644,10
Экономия: -34,50 грн
609,60 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
737,60 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
638,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
732,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
733,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
731,06 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
792,50
Экономия: -23,78 грн
768,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
865,80
Экономия: -25,97 грн
839,83 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (2)
866,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (2)
866,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
720,75
Экономия: -21,62 грн
699,13 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
840,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
792,50
Экономия: -23,78 грн
768,72 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
866,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
866,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
866,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
792,50 грн