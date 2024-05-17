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АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ДЕТЕЙ SPF 50+ 100 мл - Одесса (642224) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (1)
768,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
740,18 грн
Глория
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
768,10 грн
Люстдорф
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 54
Всего: упаковка (1)
768,10 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
768,10 грн
Акация
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 67
Всего: упаковка (1)
768,10 грн
Вероника
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Посмитного, 19
Всего: упаковка (1)
768,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
825,25
Экономия: -24,76 грн
800,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
807,47 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
825,25
Экономия: -24,76 грн
800,49 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
777,60 грн
В других городах:
Ульяна
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Открыто Закроется в 23:00
Черноморск, просп. Мира, 22-В
Всего: упаковка (1)
768,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (2)
740,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
672,89 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
825,25
Экономия: -24,76 грн
800,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
748,80
Экономия: -22,46 грн
726,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
693,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
740,18 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
825,25
Экономия: -24,76 грн
800,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (2)
825,25
Экономия: -24,76 грн
800,49 грн