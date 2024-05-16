К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается через 30 мин График работы Полтава, ул. Европейская, 21 Всего: упаковка (1) 73,57 Экономия: -7,02 грн 66,55 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается через 30 мин График работы Днепр, просп. Слобожанский, 4 Всего: упаковка (1) 72,19 Экономия: -6,57 грн 65,62 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, бульв. Славы, 28 Всего: упаковка (1) 75,06 Экономия: -8,75 грн 66,31 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 147 Всего: упаковка (1) 79,40 Экономия: -4,30 грн 75,10 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Космическая, 96 Всего: упаковка (1) 76,98 Экономия: -2,70 грн 74,28 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33 Всего: упаковка (1) 76,48 Экономия: -3,09 грн 73,39 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 72 Всего: упаковка (1) 82,04 Экономия: -13,08 грн 68,96 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21 Всего: упаковка (1) 84,21 Экономия: -15,25 грн 68,96 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Героев Днепра, 22 Всего: упаковка (1) 83,66 Экономия: -9,09 грн 74,57 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Владимира Великого, 105-А Всего: упаковка (1) 77,26 Экономия: -11,80 грн 65,46 грн Забронировать