Бактероцид с морской солью (Bactericide with sea salt)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
64,00
Экономия при брони: -13,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
61,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
65,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
123.2 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
124.3 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
125.8 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
53,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
132.9 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
61,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
64,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
138.5 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
53,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
341.3 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
62,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
62,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
346.0 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
51,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
358.4 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
51,00
Экономия при брони: -2,00 грн