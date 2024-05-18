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БАКТЕРОЦИД С МОРСКОЙ СОЛЬЮ НАЗАЛЬНЫЙ СПРЕЙ 50 мл - Запорожье (787722) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
52,00
Экономия: -12,00 грн
40,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -9,00 грн
40,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (2)
42,00
Экономия: -5,00 грн
37,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом