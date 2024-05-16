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VITA - Сорб гель , №20 - Киев (829492) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (13)
150,09 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (21)
142,94 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (1)
147,23 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (9)
142,95 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (8)
147,23 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (17)
142,94 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (3)
147,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Всего: упаковка (6)
142,95 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (3)
142,95 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (11)
142,94 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Неманская, 6
Всего: (15)
142,94 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
Всего: упаковка (10)
142,94 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 7-А
Всего: (5)
150,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-В
Всего: упаковка (10)
157,23 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (6)
142,94 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 2-А
Всего: упаковка (2)
142,95 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, перек. Щусева / Вавиловых, 27/4
Всего: (7)
147,24 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (18)
142,95 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Практичная, 3-А
Всего: упаковка (9)
164,38 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
Всего: упаковка (15)
142,95 грн