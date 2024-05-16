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Ацеровит таблетки Vitalik+, тм Baum Pharm, №10 - Харьков (817381) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (10)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (4)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (10)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (7)
99,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (10)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (4)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (6)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
Всего: упаковка (4)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (8)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
99,00 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (4)
99,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Всего: упаковка (4)
99,00 грн