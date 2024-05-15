К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52 Всего: упаковка (1) 92,99 Экономия: -19,98 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37 Всего: упаковка (1) 83,99 Экономия: -10,98 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Зеньков, ул. Воздвиженская, 71 Всего: упаковка (1) 84,99 Экономия: -11,98 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Зеньков, ул. Воздвиженская, 35 Всего: упаковка (1) 92,50 Экономия: -19,49 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Зеньков, ул. Петровского Ивана, 21 Всего: упаковка (1) 97,99 Экономия: -24,98 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Воскресенская, 2 Всего: упаковка (2) 94,50 Экономия: -21,49 грн 73,01 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12 Всего: упаковка (1) 92,00 Экономия: -22,00 грн 70,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Конотоп, просп. Мира, 11 Всего: упаковка (2) 84,50 Экономия: -11,49 грн 73,01 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Конотоп, ул. Выровская, 27 Всего: упаковка (5) 87,65 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 320 Всего: упаковка (1) 82,50 Экономия: -9,49 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Мироновка, ул. Победы, 10 Всего: упаковка (1) 103,99 Экономия: -30,98 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Красиловка, ул. Европейская, 1 Всего: упаковка (3) 106,99 Экономия: -33,98 грн 73,01 грн Забронировать

Ощад аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ватутино, ул. Юбилейная, 2 Всего: упаковка (4) 89,99 Экономия: -16,98 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Бориспольская, 26-К Всего: упаковка (1) 91,99 Экономия: -18,98 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (9) 84,99 Экономия: -11,98 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Энтузиастов, 7 Всего: упаковка (1) 91,99 Экономия: -18,98 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Голосеевский, 108/1 Всего: упаковка (1) 87,50 Экономия: -14,49 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д Всего: упаковка (3) 94,50 Экономия: -21,49 грн 73,01 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Героев Днепра, 41 Всего: упаковка (5) 87,99 Экономия: -14,98 грн 73,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ильенко Юрия, 1 Всего: упаковка (3) 87,50 Экономия: -14,49 грн 73,01 грн Забронировать