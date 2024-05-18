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Афлубин® таблетки блистер, №48 - Запорожье (66439) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
451,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), блистер (3)
409,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
580,10
Экономия: -196,43 грн
383,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
537,36
Экономия: -126,21 грн
411,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
481,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
518,99
Экономия: -74,64 грн
444,35 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
504,00
Экономия: -81,20 грн
422,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
451,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
544,90
Экономия: -100,50 грн
444,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
451,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (2)
543,87
Экономия: -93,10 грн
450,77 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
451,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (1)
534,32
Экономия: -123,19 грн
411,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
527,76
Экономия: -188,73 грн
339,03 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
516,50
Экономия: -85,70 грн
430,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 31 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
451,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), блистер (1)
576,18
Экономия: -192,63 грн
383,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (2)
518,42
Экономия: -97,25 грн
421,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2), блистер (2)
417,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), блистер (2)
473,41
Экономия: -89,62 грн
383,79 грн