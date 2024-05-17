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D3-Витамин Др. Тайсс спрей 20 мл, №1 - Запорожье (825694) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
362,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
435,92
Экономия: -100,34 грн
335,58 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
352,25
Экономия: -19,25 грн
333,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
403,00
Экономия: -60,00 грн
343,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
362,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
362,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
359,58
Экономия: -15,78 грн
343,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
355,63 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
362,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
360,00
Экономия: -24,73 грн
335,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
350,63
Экономия: -15,59 грн
335,04 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
362,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
362,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
377,44
Экономия: -28,01 грн
349,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
389,04
Экономия: -53,73 грн
335,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
362,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
362,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
428,54
Экономия: -40,68 грн
387,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
362,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
362,70 грн