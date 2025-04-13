Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
6.4 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
166,89
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
6.7 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 5 г саше №20
Исток-Плюс
326,48
Экономия при брони: -16,04 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
Здорова родина
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
7.3 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
244,55
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лаврухина, 3
9.1 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
Здорова родина
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
9.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
244,67
Экономия при брони: -2,84 грн
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Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 1
19.9 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактиол-Исток порошок для орального применения 200 г контейнер пластмассовый №1
Исток-Плюс
Подорожник
Корнин, ул. Соборная, 27
80.5 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90 грн
Свк фарм
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
94.3 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90 грн
Подорожник
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
94.3 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90 грн
Подорожник
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 96-А
98.9 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90 грн
Аптека низких цен
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
103.0 км
Лактиол-Исток порошок для орального применения 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90 грн