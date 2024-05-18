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Ац-Хелп таблетки шипучие 600 мг туба, №10 - Запорожье (726230) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
263,50 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (14)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3)
261,05 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
261,07 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (10)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
260,65 грн
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Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (4)
260,01 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (10)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
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Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
262,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
262,19 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (1)
260,48 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
261,89 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (23)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
260,03 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (15)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (23)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (19)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
261,25 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (9)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (3)
262,70 грн