Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАцетилцистеинАц-ХелпЦены в аптеках

Ац-Хелп таблетки шипучие 600 мг туба, №10 - Одесса (726230) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (17)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
263,63 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
263,46 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (10)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (25)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (17)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
260,17 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (1)
261,66 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
261,46 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (26)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (10)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (10)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (10)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
263,15 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (13)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (25)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
261,68 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (11)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (3)
262,69 грн