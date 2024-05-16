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Ац-Хелп таблетки шипучие 600 мг туба, №10 - Киев (726230) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 316 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (17)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (10)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
261,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
261,24 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (9)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (9)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (10)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (5)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (21)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
260,33 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (20)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (14)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (20)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (18)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 56 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (4)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (18)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (10)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Здоровая семья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (5)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (22)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (11)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн