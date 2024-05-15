Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАцетилцистеинАц-ХелпЦены в аптеках

Ац-Хелп таблетки шипучие 600 мг туба, №10 - Днепр (Днепропетровск) (726230) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (17)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (22)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (9)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
261,65 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (5)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека социальных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (5)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (12)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (14)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (11)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (41)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
263,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (19)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (9)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
261,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (10)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (33)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (15)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (9)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (10)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (10)
295,00
Экономия: -56,00 грн
239,00 грн