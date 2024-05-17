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Аллопуринол-Здоровье таблетки 300 мг блистер, №50 - Запорожье (611604) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
183,77
Экономия: -29,27 грн
154,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
176,14
Экономия: -8,50 грн
167,64 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
183,77
Экономия: -29,27 грн
154,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: таблетки (30)
183,77
Экономия: -29,27 грн
154,50 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
165,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
165,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
165,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
165,50 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
165,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
165,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
165,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
165,50 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
165,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
165,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
165,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
165,50 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
165,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
165,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
165,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
165,50 грн