Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДАГРЕСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДАГРЕПрепараты, угнетающие образование мочевой кислотыАллопуринолАллопуринол-ЗдоровьеЦены в аптеках

Аллопуринол-Здоровье таблетки 300 мг блистер, №50 - Одесса (611604) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
180,40
Экономия: -10,90 грн
169,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (2)
176,50
Экономия: -20,34 грн
156,16 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Побугское, ул. Первомайская, 31-В
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
165,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ольшанка, ул. Мира, 36
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
165,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Помошная, ул. Победы, 66
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
165,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Помошная, пл. Базарная, 1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
165,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
165,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
165,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
165,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новоукраинка, ул. Вороного Николая, 22-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
165,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 102-Г
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
165,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 111
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
165,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
165,50 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
165,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
165,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
165,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
165,50 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
165,50 грн
Ощад аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
165,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Вийтовка, ул. Соборная, 77
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
165,50 грн