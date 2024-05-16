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Аллопуринол-Здоровье таблетки 300 мг блистер, №50 - Киев (611604) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
183,79
Экономия: -27,64 грн
156,15 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
176,12
Экономия: -9,19 грн
166,93 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (2)
156,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: таблетки (20)
181,50
Экономия: -25,35 грн
156,15 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (3)
168,50
Экономия: -5,05 грн
163,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 87
Всего: упаковка (2)
173,18
Экономия: -6,68 грн
166,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: таблетки (30)
159,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (2)
162,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: таблетки (40)
166,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Лютеж, ул. Освободителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
182,20
Экономия: -26,05 грн
156,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Бородянка, ул. Семашко, 2
Всего: таблетки (30)
182,20
Экономия: -26,05 грн
156,15 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
165,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
165,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
165,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
165,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
165,50 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
165,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
165,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
165,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
Всего: упаковка (2)
181,99
Экономия: -25,84 грн
156,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 13
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
165,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 14
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
165,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
165,50 грн