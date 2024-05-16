Аллопуринол-Здоровье таблетки 300 мг блистер, №50 - Киев (611604) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Аптека нц
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Аптека нц
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Подорожник
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Всего: таблетки (20)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Свк фарм
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 87
Альго-фарм
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Всего: таблетки (30)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Альго-фарм
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
В других городах:
Альго-фарм
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Всего: таблетки (40)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Лютеж, ул. Освободителей, 56-А
Подорожник
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Всего: таблетки (30)
Открыто Закроется в 21:00
Бородянка, ул. Семашко, 2
Свк фарм
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
Авк фарм
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
Аптека
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека бам
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
Подорожник
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 13
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 14
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
Наличие на 2024-05-17 - 19:00