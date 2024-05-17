Аллопуринол-Здоровье таблетки 100 мг блистер, №50 - Одесса (611599) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
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Всего: упаковка (3)
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Одесса, ул. Екатерининская, 72
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Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
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Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
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Лиманка, ул. Жемчужная, 1
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Измаил, просп. Независимости, 40-А
Народная аптека
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Всего: таблетки (40)
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Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Кропивницкий, ул. Гоголя, 80-Ж
Аптека шар@
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Всего: упаковка (2)
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Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
Аптека низких цен
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Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
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Кременчуг, просп. Леси Украинки, 5
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Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Подорожник
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Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Аптека низких цен
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Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Аптека оптовых цен
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Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-В