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Аллопуринол-Здоровье таблетки 100 мг блистер, №50 - Одесса (611599) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (3)
79,50
Экономия: -9,88 грн
69,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
79,17
Экономия: -2,66 грн
76,51 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
Всего: упаковка (2)
77,34
Экономия: -3,58 грн
73,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
Всего: упаковка (1)
78,50
Экономия: -8,88 грн
69,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
Всего: упаковка (1)
75,50
Экономия: -5,88 грн
69,62 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Измаил, просп. Независимости, 40-А
Всего: упаковка (2)
97,70
Экономия: -27,40 грн
70,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: таблетки (40)
85,30
Экономия: -13,80 грн
71,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Гоголя, 80-Ж
Всего: упаковка (1)
85,33
Экономия: -15,71 грн
69,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
Всего: упаковка (2)
81,22
Экономия: -4,98 грн
76,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
79,68
Экономия: -5,18 грн
74,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 5
Всего: упаковка (1)
84,64
Экономия: -15,02 грн
69,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
76,92
Экономия: -3,16 грн
73,76 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
85,29
Экономия: -15,29 грн
70,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
79,43
Экономия: -5,71 грн
73,72 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
85,32
Экономия: -13,82 грн
71,50 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
85,30
Экономия: -15,30 грн
70,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (2)
85,32
Экономия: -13,82 грн
71,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
85,34
Экономия: -15,72 грн
69,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (5)
80,67
Экономия: -4,47 грн
76,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-В
Всего: упаковка (2)
174,55 грн