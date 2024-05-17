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Аллопуринол-Здоровье таблетки 100 мг блистер, №50 - Львов (611599) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4
Всего: упаковка (2)
80,50
Экономия: -10,88 грн
69,62 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 14
Всего: упаковка (1)
79,50
Экономия: -9,88 грн
69,62 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
75,50
Экономия: -3,77 грн
71,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 55/2
Всего: упаковка (1)
85,33
Экономия: -15,71 грн
69,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-В
Всего: упаковка (2)
174,55 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (5)
75,50
Экономия: -2,26 грн
73,24 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 20
Всего: упаковка (1)
75,50
Экономия: -2,26 грн
73,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (3)
76,12
Экономия: -3,12 грн
73,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
79,95
Экономия: -4,20 грн
75,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (1)
85,34
Экономия: -15,72 грн
69,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (2)
78,62
Экономия: -4,12 грн
74,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (1)
78,49
Экономия: -2,73 грн
75,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -10,88 грн
69,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
76,68
Экономия: -4,43 грн
72,25 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30-А
Всего: упаковка (1)
113,40
Экономия: -43,10 грн
70,30 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
78,48
Экономия: -2,73 грн
75,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
83,65
Экономия: -2,90 грн
80,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (2)
88,75
Экономия: -12,53 грн
76,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
78,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
81,50
Экономия: -11,88 грн
69,62 грн