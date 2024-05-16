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Аллопуринол-Здоровье таблетки 100 мг блистер, №50 - Киев (611599) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (7)
79,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
78,93 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
81,50
Экономия: -11,88 грн
69,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
83,65
Экономия: -7,40 грн
76,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (2)
88,75
Экономия: -12,53 грн
76,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
76,68
Экономия: -4,43 грн
72,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -10,88 грн
69,62 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
78,48
Экономия: -2,73 грн
75,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (2)
78,62
Экономия: -4,12 грн
74,50 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (1)
78,49
Экономия: -2,73 грн
75,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (1)
85,34
Экономия: -15,72 грн
69,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (3)
82,37
Экономия: -6,16 грн
76,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (1)
80,51
Экономия: -4,76 грн
75,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
79,50
Экономия: -9,88 грн
69,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -5,37 грн
69,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
81,00
Экономия: -7,13 грн
73,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Гмыри Бориса / Чавдар Елизаветы, 10/40
Всего: упаковка (1)
78,99
Экономия: -9,37 грн
69,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (1)
85,33
Экономия: -15,71 грн
69,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гмыри Бориса, 12-Б
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -10,88 грн
69,62 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Богатырская, 30-А
Всего: упаковка (1)
113,40
Экономия: -43,10 грн
70,30 грн