Аллопуринол-Здоровье таблетки 100 мг блистер, №50 - Харьков (611599) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
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Харьков, проезд Стадионный, 11
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Харьков, просп. Гагарина, 178
Подорожник
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Сумы, ул. Ильинская, 2
Подорожник
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Всего: таблетки (40)
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Миргород, перек. Гоголя / Независимости, 137/8
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Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Подорожник
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Кременчуг, просп. Леси Украинки, 5
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Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
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Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
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Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (2)
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Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
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Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Ощад аптека
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Шостка, ул. Свободы, 23
Аптека шар@
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Всего: упаковка (2)
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Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Гоголя, 80-Ж
Народная аптека
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Всего: таблетки (40)
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Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В