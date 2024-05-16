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Арфазетин сбор фильтр-пакет 1.5 г тм Ecocode, №20 - Харьков (874451) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
33,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
Всего: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Броды, ул. Юридика, 1
Всего: упаковка (2)
15,47 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Радехов, ул. Львовская, 1
Всего: упаковка (4)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
Всего: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (2)
15,47 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
Всего: упаковка (2)
15,47 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Червоноград, ул. Сокальская, 12
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Червоноград, ул. Хмельницкого Богдана, 14
Всего: упаковка (3)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Винники, ул. Кольцевая, 2-В
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: упаковка (5)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
Всего: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
Всего: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (5)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
35,00 грн