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Аэрозоль-репеллент Кыш-комар Средство для защиты от комаров "En'jee" в аэрозольной упаковке (не содержит инсектицидов) для детей аэрозоль 40 г (защита 3 часа) - Киев (223318) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
109,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
109,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (4)
143,22
Экономия: -25,36 грн
117,86 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
130,30
Экономия: -31,63 грн
98,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
109,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
109,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
109,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (10)
144,20
Экономия: -4,33 грн
139,87 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (2)
139,70
Экономия: -33,93 грн
105,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
111,80
Экономия: -13,50 грн
98,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
153,80
Экономия: -24,60 грн
129,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
109,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
109,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
109,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
109,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
109,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
109,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
109,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (10)
144,20
Экономия: -4,33 грн
139,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
109,40 грн