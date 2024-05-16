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Аэрозоль-репеллент Кыш-комар Средство для защиты от комаров "En'jee" в аэрозольной упаковке (не содержит инсектицидов) для взрослых аэрозоль 60 г (защита 4 часа) - Харьков (223319) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
126,55
Экономия: -14,08 грн
112,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
119,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
119,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
136,44
Экономия: -15,51 грн
120,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
119,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
146,13
Экономия: -25,13 грн
121,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
119,45
Экономия: -17,88 грн
101,57 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
119,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
119,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
119,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
136,64
Экономия: -15,62 грн
121,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
119,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
123,17
Экономия: -21,12 грн
102,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
133,68
Экономия: -12,66 грн
121,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
119,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
131,44
Экономия: -18,56 грн
112,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
119,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
119,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
127,47
Экономия: -12,13 грн
115,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
119,20 грн