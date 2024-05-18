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Бестиа Спокойный сон капсулы, №14 - Запорожье (819044) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
256,70 грн
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
226,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
306,76
Экономия: -93,46 грн
213,30 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
286,56
Экономия: -73,09 грн
213,47 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
293,99
Экономия: -44,78 грн
249,21 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
288,00
Экономия: -57,00 грн
231,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
205,75 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
256,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (5)
328,20
Экономия: -83,40 грн
244,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (17)
280,99
Экономия: -31,78 грн
249,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
207,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
289,61
Экономия: -105,03 грн
184,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
195,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
259,59 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
256,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
289,30
Экономия: -93,64 грн
195,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
281,54
Экономия: -85,88 грн
195,66 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
297,20
Экономия: -42,70 грн
254,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 33 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
256,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
307,14
Экономия: -77,40 грн
229,74 грн