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Бестиа Спокойный сон капсулы, №14 - Днепр (Днепропетровск) (819044) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6)
297,31
Экономия: -75,71 грн
221,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
293,59
Экономия: -71,99 грн
221,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (13)
280,30
Экономия: -25,80 грн
254,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (3)
335,00
Экономия: -90,20 грн
244,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
298,80
Экономия: -60,79 грн
238,01 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (8)
294,80
Экономия: -40,30 грн
254,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
224,31 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
285,99
Экономия: -36,78 грн
249,21 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
355,10
Экономия: -100,60 грн
254,50 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
276,90
Экономия: -22,40 грн
254,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (4)
331,00
Экономия: -76,50 грн
254,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
325,40
Экономия: -70,90 грн
254,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
283,27
Экономия: -54,84 грн
228,43 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (6)
328,20
Экономия: -73,70 грн
254,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
241,55 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
291,24
Экономия: -89,33 грн
201,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
310,48
Экономия: -88,78 грн
221,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
267,99
Экономия: -18,78 грн
249,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
280,92
Экономия: -52,49 грн
228,43 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
300,60
Экономия: -46,10 грн
254,50 грн