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БЕСТИА ПОКОЙ НЕРВНОМУ СЕРДЦУ капсулы, №14 - Запорожье (819045) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
308,00
Экономия: -77,00 грн
231,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
152,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
231,79
Экономия: -44,54 грн
187,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
282,43
Экономия: -77,37 грн
205,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
296,99
Экономия: -47,78 грн
249,21 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (27)
146,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
172,71 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
293,00
Экономия: -62,00 грн
231,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
328,20
Экономия: -77,80 грн
250,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
285,99
Экономия: -36,78 грн
249,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
152,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
289,61
Экономия: -101,61 грн
188,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
200,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
256,05 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
293,00
Экономия: -62,00 грн
231,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
289,30
Экономия: -90,01 грн
199,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
229,14
Экономия: -41,89 грн
187,25 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
297,20
Экономия: -46,40 грн
250,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 33 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
325,00
Экономия: -79,00 грн
246,00 грн