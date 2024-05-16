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БЕСТИА ПОКОЙ НЕРВНОМУ СЕРДЦУ капсулы, №14 - Харьков (819045) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 335 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
205,02 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
290,42
Экономия: -78,45 грн
211,97 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
198,34 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
266,01
Экономия: -78,44 грн
187,57 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
205,26 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
198,99 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
198,26 грн
Аптека доброго дня
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Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (3)
250,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
198,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
285,99
Экономия: -36,78 грн
249,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
204,37 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
224,98 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
241,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
282,39
Экономия: -90,42 грн
191,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (4)
205,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
224,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
224,93 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (2)
263,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
205,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
223,57 грн